Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
CRIME

Câmeras flagram homem furtando chocolates em supermercado de Arapongas

Suspeito foi visto escondendo chocolates da marca Trento nas roupas e fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 09:06:39 Editado em 20.05.2026, 09:19:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV


Câmeras de monitoramento flagraram um homem furtando chocolates em um supermercado localizado na Avenida Arapongas, na região central da cidade, na tarde desta terça-feira (19).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Mulher engole drogas para levar ao irmão na cadeia e acaba internada em Apucarana

As imagens mostram o suspeito caminhando pelo corredor de chocolates com uma cesta de compras nas mãos. Em determinado momento, ele começa a pegar unidades de chocolates da marca Trento e esconder os produtos nos bolsos da calça.

Segundo a Polícia Militar (PM), funcionários do supermercado perceberam a ação por meio do sistema de monitoramento e acionaram a equipe policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o boletim de ocorrência, o homem deixou o local antes da chegada da PM. Os funcionários relataram que não foi possível identificar a quantidade exata de produtos furtados.

Após o chamado, equipes realizaram patrulhamento nas proximidades do supermercado, mas o suspeito não foi localizado. O caso deve ser investigado.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Câmeras flagram homem furtando chocolates em supermercado de Arapongas
AutorFoto: Reprodução vídeo
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
câmeras de monitoramento chocolates Furto investigação POLICIA MILITAR supermercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV