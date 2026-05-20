Câmeras flagram homem furtando chocolates em supermercado de Arapongas
Suspeito foi visto escondendo chocolates da marca Trento nas roupas e fugiu antes da chegada da polícia
TNOnline TV
Câmeras de monitoramento flagraram um homem furtando chocolates em um supermercado localizado na Avenida Arapongas, na região central da cidade, na tarde desta terça-feira (19).
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As imagens mostram o suspeito caminhando pelo corredor de chocolates com uma cesta de compras nas mãos. Em determinado momento, ele começa a pegar unidades de chocolates da marca Trento e esconder os produtos nos bolsos da calça.
Segundo a Polícia Militar (PM), funcionários do supermercado perceberam a ação por meio do sistema de monitoramento e acionaram a equipe policial.
Conforme o boletim de ocorrência, o homem deixou o local antes da chegada da PM. Os funcionários relataram que não foi possível identificar a quantidade exata de produtos furtados.
Após o chamado, equipes realizaram patrulhamento nas proximidades do supermercado, mas o suspeito não foi localizado. O caso deve ser investigado.