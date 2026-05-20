Câmeras flagram homem furtando chocolates em supermercado de Arapongas

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Câmeras de monitoramento flagraram um homem furtando chocolates em um supermercado localizado na Avenida Arapongas, na região central da cidade, na tarde desta terça-feira (19).

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As imagens mostram o suspeito caminhando pelo corredor de chocolates com uma cesta de compras nas mãos. Em determinado momento, ele começa a pegar unidades de chocolates da marca Trento e esconder os produtos nos bolsos da calça.

Segundo a Polícia Militar (PM), funcionários do supermercado perceberam a ação por meio do sistema de monitoramento e acionaram a equipe policial.

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Conforme o boletim de ocorrência, o homem deixou o local antes da chegada da PM. Os funcionários relataram que não foi possível identificar a quantidade exata de produtos furtados.

Após o chamado, equipes realizaram patrulhamento nas proximidades do supermercado, mas o suspeito não foi localizado. O caso deve ser investigado.





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