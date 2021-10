Câmeras flagram colisão entre ciclista e moto em Arapongas

Da Redação

Acidente no centro de Arapongas provoca uma morte

Câmeras de segurança de um comércio localizado no centro de Arapongas flagraram o acidente registrado nesta quinta-feira que levou a morte de um motociclista. O acidente envolveu duas motocicletas e uma bicicleta. O ciclista também ficou ferido.

A colisão aconteceu na Avenida Arapongas em trecho próximo ao cruzamento com a Rua Lori. As imagens mostram quando o motociclista tenta desviar da bicicleta, que seguia no mesmo sentido, mas acaba colidindo. O capacete da vítima fatal saiu da cabeça.

Um segundo motociclista que vinha em sentido contrário também cai na pista, mas levanta, aparentemente, sem ferimentos.

O suporte Avançado do Samu Arapongas foi acionado, porém, um motociclista, de 50 anos, morreu no local. O ciclista de 27 anos sofreu ferimentos graves e foi levado para o Honpar.



O outro motociclista não ficou ferido. A Polícia Militar (PM), isolou o local. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal, IML, foram chamados.