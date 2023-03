Câmeras de segurança mostram ação violenta de ladrões em Arapongas

Da Redação

O crime aconteceu na terça-feira

Imagens divulgadas nesta quinta-feira (9) mostram a ação violenta de ladrões que renderam e agrediram um casal em Arapongas, norte do Paraná. Dois veículos, dinheiro e celulares foram roubados.

Pela gravação é possível perceber que os ladrões estavam escondidos em uma construção abandonada, logo que o morador deixa a própria residência e segue para entrar na Doblò, é rendido e agredido com um chute. Ele foi obrigado a entrar na residência e na sequência a esposa também é feita refém.

O casal foi obrigado a ajoelhar e depois os dois foram agredidos novamente. A todo tempo os criminosos apontavam armas para as vítimas. Veja:

null - Vídeo por: Reprodução

O crime aconteceu no final da tarde de terça-feira (7) e na manhã de quarta (8), o veículo Doblò, que ainda estava com 56 galões com produtos de limpeza, foi encontrado abandonado em uma mata na Vila Rica, em Jandaia do Sul. Nenhum suspeito foi preso.

fonte: PMPR Veículo foi encontrado em Jandaia do Sul





