Câmera registra acidente que matou duas jovens na PR-218; veja

Uma câmera de monitoramento gravou o acidente que matou duas jovens de Cambé (PR) na noite deste sábado (9), em Sabáudia, no norte do Paraná. Adriana Frigo, de 27 anos, e Luana Bertochi, de 22 anos, estavam em um veículo envolvido em colisão frontal na PR-218. Ela seguiam para a exposição em Astorga, onde ocorria um show sertanejo.

O acidente aconteceu no trecho próximo ao quilômetro 239 da rodovia. As duas jovens estavam em um VW Fox, com placa de Cambé/PR, que era conduzido por Adriana Frigo. Já o outro carro envolvido era um GM Omega, com placa de Campo Mourão/PR.

O Omega trafegava sentido Astorga a Arapongas quando na altura do KM 239 próximo a trevo de Sabáudia colidiu frontalmente com o Fox que seguia no sentido contrário.Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, deram atendimento às vítimas.

A motorista do Fox, 27 anos, e a passageira de 22 anos morreram no local do acidente. O condutor do Omega, 51 anos e os passageiros de 26 e 53 anos tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Norte do Paraná (Honpar) de Arapongas.

Vídeo registra acidente na PR-218 em Sabáudia tnonline

