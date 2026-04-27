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Câmera registra acidente que deixou mãe e filha em estado grave em Arapongas

Batida aconteceu durante uma tentativa de travessia na rotatória de acesso à Rua Tangará; vítimas foram socorridas e levadas ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 20:22:55 Editado em 27.04.2026, 20:22:49
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Câmera registra acidente que deixou mãe e filha em estado grave em Arapongas
Autor Colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (27) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato da colisão entre um caminhão e uma motocicleta que deixou mãe e filha gravemente feridas na manhã desta segunda-feira (27), na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. As imagens mostram que a Honda Biz ocupada pelas vítimas foi atingida pelo veículo de carga durante uma tentativa de travessia em um cruzamento da rodovia. Assista ao vídeo no fim da matéria.

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As equipes de resgate constataram a gravidade dos ferimentos logo no primeiro atendimento. A motocicleta era ocupada por uma mulher de 40 anos, que sofreu uma fratura no fêmur, e pela filha adolescente, de 15 anos. O estado de saúde da jovem é considerado o mais delicado, pois, além da fratura no fêmur, ela apresentou trauma na região do tórax. Ambas receberam os primeiros socorros na pista e foram imediatamente encaminhadas para o Hospital Norte Paranaense (Honpar) 2.

A dinâmica preliminar indica que a motocicleta seguia pela rodovia quando o caminhão realizava a travessia da rotatória para retornar em direção à Rua Tangará. Durante a manobra, houve a batida entre os dois veículos.

De acordo com as autoridades que atenderam a ocorrência, o caminhão não era conduzido pelo seu proprietário, mas sim por um funcionário de uma oficina mecânica que realizava um teste de rodagem no momento do acidente. O motorista do veículo de carga não sofreu ferimentos.

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Veja o vídeo

Reprodução/Câmera de Segurança


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acidente de transito ARAPONGAS caminhâo ferimentos graves motocicleta rodovia PR-444
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