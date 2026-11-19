Linha fina: Batida ocorreu por volta das 11h48 desta quinta-feira (19), na saída da Avenida Maracanã para a Rua Rouxinol; motorista escapou ilesa







Uma câmera de segurança registrou a colisão entre um trem e uma picape Fiat Strada por volta das 11h48 desta quinta-feira (19), na travessia ferroviária localizada na saída da Avenida Maracanã para a Rua Rouxinol, em Arapongas. Apesar da gravidade do impacto, a condutora do veículo não sofreu ferimentos.

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De acordo com as informações apuradas no local, a mulher dirigia a Fiat Strada quando o automóvel acabou avançando sobre a linha férrea no momento em que a composição passava. A motorista não soube explicar com exatidão o que provocou a manobra.

Testemunhas que presenciaram o acidente relataram a dinâmica da batida. "Algumas pessoas ali falaram que tinha um pessoal vindo atrás dela, só que ela começou a frear meio em cima, só que não conseguiu evitar a colisão", informou o relato colhido na ocorrência.

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Testemunhas que presenciaram o acidente relataram a dinâmica da batida - Foto: - Reprodução Testemunhas que presenciaram o acidente relataram a dinâmica da batida - Foto: - Reprodução

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro no endereço. Como a condutora não apresentou lesões, a expectativa no atendimento inicial era de que ela assinasse o termo de recusa de encaminhamento hospitalar. Uma câmera de monitoramento flagrou o acidente; veja.