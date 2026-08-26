Câmera flagra momento de acidente que deixou ciclista ferido em Arapongas







Um ciclista de 15 anos ficou ferido após colidir contra um carro na ponte de acesso ao Conjunto Piacenza, em Arapongas, na manhã desta terça-feira (25). O motorista envolvido no acidente fugiu do local antes da chegada do socorro médico, de acordo com a Polícia Militar (PM).



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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi o primeiro a chegar à Rua Dançarino Vermelho para prestar atendimento. O ciclista reclamava de dores no tórax e pelo corpo devido ao impacto e à queda. Ele foi encaminhado consciente para a Santa Casa de Misericórdia, onde sua mãe já o aguardava para acompanhamento médico.

Imagens de uma câmera de monitoramento da Prefeitura, instalada bem em cima da ponte, registraram o momento exato do acidente. O vídeo mostra o ciclista caindo no asfalto logo após a batida. Nas imagens, também é possível ver que alguns motociclistas que passavam pela via pararam imediatamente para proteger e socorrer o garoto até a chegada da ambulância.

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Câmera flagrou acidente em Arapongas - Foto: Reprodução Câmera flagrou acidente em Arapongas - Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, mas quando chegou ao endereço a viatura do Samu já estava de saída para o hospital e o causador do acidente havia desaparecido. Como a vítima não conseguiu identificar a marca ou o modelo do carro, a polícia documentou o caso e o repassou para a Polícia Civil.

Agora, as autoridades de investigação utilizarão as imagens das câmeras de segurança do município para tentar identificar e localizar o motorista que fugiu sem prestar assistência.