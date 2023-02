Câmera flagra batida entre carros no centro de Arapongas; assista

Da Redação

Por volta das 6h7, dois carros colidem entre a Avenida Arapongas e a Rua Lori

Uma forte batida foi registrada no começo da manhã desta terça-feira (21), em Arapongas, no norte do Paraná. Por volta das 6h07, dois carros colidem entre a Avenida Arapongas e a Rua Lori. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Os motoristas ficaram feridos.

Após a violenta colisão, um dos carros ainda atingiu um automóvel que estava estacionado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e socorreu os dois motoristas do acidente.

Um deles, um homem, de 29 anos, de acordo com o Samu, estava com dor no ombro e apresentava sangramento ativo na mão direita, além de contusão no joelho. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

Já o outro motorista, um homem, de 32 anos, segundo o Samu, apresentava múltiplos cortes no rosto e tinha cacos de vidro pelo corpo, além de reclamar de dor na região cervical. A vítima foi e encaminhada para o Hospital do Norte Paranaense (Honpar). VEJA: null - Vídeo por: tnonline

A Polícia Militar (PM) e a Guarda Municipal (GM) também atenderam a ocorrência, nenhuma pessoa foi presa. No local existe semáforo. Acredita-se que um dos condutores não respeitou a sinalização. As causas do acidente serão apuradas.



Todos os veículos sofreram grandes danos.

