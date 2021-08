Câmera flagra assassinato de jovem em Arapongas; veja

Da Redação

A Polícia Civil divulgou um vídeo registrado por uma câmera de segurança que flagrou o momento do assassinato ocorrido na madrugada do último sábado (21), em Arapongas. O crime aconteceu em uma lanchonete que fica às margens da PR-218, próximo ao aeroporto do município.

continua após publicidade .

No vídeo é possível perceber uma grande quantidade de pessoas de pé conversando, quando um suspeito armado aparece e dispara contra dois homens. Uma das vítimas conseguiu fugir, e o outro, que recebeu mais tiros, caiu e morreu no local, antes da chegada do socorro.

A vítima fatal foi identificada pela Polícia Civil como Mateus Almeida Rodrigues, de 23 anos. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O outro homem, de 28 anos, que também foi baleado, foi socorrido e levado para o Hospital Honpar.

continua após publicidade .

O autor do homicídio fugiu. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Arapongas. Denúncias sobre o caso podem ser feitas através do WhatsApp pelos números (43) 3278-2222 ou (43) 3278-2209.