Câmera flagra acidente que terminou com motociclista ferido; assista

Um motociclista ficou ferido após bater violentamente na traseira de um caminhão, na tarde desta segunda-feira (21), na Avenida Maracanã, trecho urbano da BR-369, em Arapongas, no norte do Paraná. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar). Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o quadro de saúde do motociclista. Assista o vídeo abaixo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Samu é chamado após motorista bater caminhão em Arapongas

O acidente foi filmado por uma câmera de monitoramento instalada em um posto de combustíveis, localizado às margens da via. Nas imagens é possível ver que caminhão para no sinal vermelho do semáforo. O motociclista, que segue logo atrás na mesma direção em uma Honda CG 150, bate em cheio na traseira do veículo de carga.

continua após publicidade

Assista o vídeo:

O flagrante foi feito na tarde desta segunda-feira, 21 de agosto, em Arapongas tnonline

Siga o TNOnline no Google News