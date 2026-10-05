Câmera flagra acidente que matou garupa e deixou motociclista gravemente ferido em Arapongas

Imagens mostram carro fazendo uma conversão e atingindo a motocicleta; motorista deixou o local após a colisão e foi localizado horas depois







Uma câmera de segurança flagrou o acidente que deixou uma pessoa morta e uma gravemente ferida, na manhã deste domingo (04), em Arapongas. A passageira da moto morreu no local, o motociclista ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Norte Paranaense (Honpar).



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O acidente aconteceu por volta das 7h, na PR-444, nas proximidades de um posto de combustíveis. Nas imagens, é possível ver o carro realizando a conversão antes de atingir a motocicleta. De acordo com as informações repassadas à equipe da ROMU, o motorista do carro não permaneceu no local após a colisão e teria deixado a área sem prestar socorro às vítimas.

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Após receber informações sobre o veículo e a placa, a equipe realizou diligências e localizou o carro no interior de uma residência. O homem apontado como condutor foi encontrado no imóvel e, conforme o relato, estava dormindo. Aos policiais, familiares informaram que ele havia chegado à residência bastante abalado e contado que havia se envolvido em um acidente de trânsito.

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O homem foi submetido à oferta do teste do etilômetro, mas recusou. Segundo o boletim, os policiais não identificaram sinais de alteração da capacidade psicomotora ou de embriaguez no momento da abordagem. Durante a consulta aos sistemas, a equipe também constatou que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do envolvido estava válida somente até 17 de setembro de 2026.

O veículo foi recolhido e encaminhado à unidade policial. O condutor também foi levado para a 5ª Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis e esclarecimentos sobre a dinâmica do acidente. As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades.





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