Câmera flagra acidente entre motos em Arapongas; veja

Uma câmera de segurança flagrou o acidente entre motos que aconteceu na noite de sexta-feira (24), em Arapongas. Duas pessoas ficaram feridas após a forte colisão, registrada na Rua Águias.

Pela gravação é possível perceber que a Biz e uma Honda Falcon seguiam em sentidos opostos. Veja: null - Vídeo por: Reprodução Na Biz estava uma mulher, de 49 anos, que sofreu uma fratura exposta na perna. Já na Falcon estava um jovem, de 18 anos, que bateu a cabeça, mas os ferimentos seriam leves. Ambos foram levados para o Honpar.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência, por volta das 20h50. A Guarda Municipal e a Polícia Militar (PM) de Arapongas também estiveram no local.

A morte da moradora de Rolândia, no Paraná, Maria Inez Vaz de Lima, de 48 anos, causou grande comoção na cidade. Ela estava conduzindo uma Biz e foi atingida por um Peugeot 206. O motorista, de 45 anos, foi preso, pois estava embriagado. Uma câmera de segurança flagrou o acidente, as imagens foram diversas vezes compartilhadas e causaram revolta. A colisão aconteceu no começo da noite de sábado (25).

Maria Inez foi sepultada no domingo (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro transitava em sentido oposto a motocicleta quando na altura do KM 174, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a Biz, ao tentar realizar uma ultrapassagem em local proibido. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro foi submetido ao teste de alcoolemia que deu positivo quanto ao consumo de álcool.