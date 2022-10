Câmera flagra acidente entre moto e furgão em Arapongas; assista

Da Redação

Um acidente registrado neste sábado (8), em Arapongas, norte do Paraná, deixou um motociclista ferido. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a colisão envolveu um veículo tipo furgão e uma moto e ocorreu no cruzamento da Rua Tucanos com a Rua Lori. Assista o vídeo no final da matéria.

O momento da colisão foi registrado por uma câmera de segurança instalada em um imóvel localizado nas proximidades de onde o acidente ocorreu.

Nas imagens é possível visualizar que o furgão trafegava pela preferencial e que motociclista não respeitou a sinalização e não parou o veículo antes de cruzar a via. Logo após a colisão, o motociclista levanta do chão e segue em direção ao veículo envolvido e sai do campo de visão da câmera.

No local do acidente, contudo, um socorrista do Samu recebeu informações de que o motociclista teria sofrido uma crise convulsiva. Ele foi socorrido por pessoas que testemunharam o acidente até a chegada das equipes de socorro. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa.

