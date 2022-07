Câmera flagra ação de ladrões em loja de celulares em Arapongas; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os criminosos se passaram por clientes e, usando um revólver, levaram 13 celulares e outros objetos

O TNOnline teve acesso ao vídeo que mostra a ação de ladrões que invadiram uma loja de celulares em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência na tarde desta terça-feira (19), na região central da cidade. Os criminosos se passaram por clientes e, usando um revólver, levaram 13 celulares além de outros objetos. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

Pelas imagens é possível perceber que assim que invadem a loja, um criminoso mostra a arma e os trabalhadores deitam no chão. De acordo com o boletim de ocorrências, as vítimas relataram que por volta das 14h55, dois homens entraram no estabelecimento se passando por clientes, pedindo para ver aparelhos celulares e então, anunciaram o roubo. Um deles estava com uma arma aparentando ser um revólver e mandou que as vítimas se deitassem no chão. Eles levaram dois celulares de clientes e 11 celulares da loja, todos modelos Iphone e Xiaomi, além de outros objetos dos clientes.

As vítimas observaram que um dia antes, ambos os autores foram ao estabelecimento, também se passando por clientes.

continua após publicidade .

O ambiente possui câmeras de segurança que flagraram a ação. Um dos ladrões trajava calça jeans azul, moletom escuro estampado com capuz e boné azul e máscara cirúrgica branca. O outro não usava máscara, estava de calça escura, camiseta cinza com mangas curtas com tarjas brancas e tatuagem no braço direito, aparentando ser uma pessoa jovem. Veja: null - Vídeo por: Reprodução













Siga o TNOnline no Google News