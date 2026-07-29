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Câmera de segurança flagra acidente entre carro e moto em Arapongas

Imagens flagraram a batida na Vila Aparecida; vítima foi socorrida pelo Samu e levada à UPA, enquanto o automóvel precisou ser recolhido

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 08:50:07 Editado em 29.07.2026, 08:50:00
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Uma motociclista ficou ferida na noite de terça-feira (28) após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Rouxinol, região da Vila Aparecida, em Arapongas. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança flagrou a dinâmica da batida.

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-LEIA MAIS: Colisão traseira na PR-986 deixa duas mortes entre Rolândia e Cambé

De acordo com as imagens que registraram o fato, um veículo GM Corsa estava estacionado na via. O acidente aconteceu no exato momento em que o automóvel sai da vaga e o motorista tenta atravessar a rua, interceptando a trajetória da motocicleta Honda CG 160 Fan, que acabou atingindo o carro.

Uma equipe da Polícia Militar, que fazia rondas pela região, passou pelo local logo após a colisão e prestou o apoio inicial. A condutora da moto sofreu ferimentos e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na sequência, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para avaliação médica.

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Ambos os veículos tiveram danos materiais. Os policiais registraram o boletim do acidente de trânsito e realizaram a remoção do carro do local, liberando a pista em seguida.


Câmera de segurança flagra acidente entre carro e moto em Arapongas
AutorCâmera flagrou acidente em Arapongas - Foto: Reprodução
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acidente de transito colisão entre veículos danos materiais motociclista ferida POLICIA MILITAR Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
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