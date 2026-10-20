Câmera de caminhão flagra colisão que matou homem entre Arapongas e Sabáudia
A gravação captura a violenta colisão frontal, que espalha destroços do automóvel pela pista
Reprodução
Imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da carreta que se envolveu no acidente fatal que vitimou um homem de 44 anos na PR-218, entre Arapongas e Sabáudia nesta terça-feira (20) mostram o momento exato do acidente. O vídeo exibe o veículo de carga trafegando normalmente por sua faixa na rodovia, quando o carro branco, que vinha no sentido contrário, invade a contramão de forma repentina. A gravação captura a violenta colisão frontal, que espalha destroços do automóvel pela pista. Logo após o impacto, o caminhão perde o controle, sai da rodovia e avança sobre uma área de terra e vegetação às margens da estrada. Assista o vídeo acima
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Identificado como Deivid Enderson Coelho, 44 anos, morador de Sabáudia conduzia um Ford Ka que colidiu frontalmente contra uma carreta bitrem. A esposa da vítima, que estava no banco do passageiro, sobreviveu à batida, mas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros, que cortou partes da estrutura do automóvel para realizar o resgate.
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A passageira foi atendida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que mobilizou inclusive um helicóptero para agilizar o socorro. De acordo com os bombeiros, a mulher apresentava ferimentos moderados, com suspeita de fratura no fêmur direito e traumatismo cranioencefálico leve.
Ainda não há informações sobre os locais e os horários de velório e sepultamento de Deivid.
O carro do casal seguia no sentido de Sabáudia para Arapongas quando invadiu a contramão e atingiu o bitrem, que trafegava na direção oposta. Com a violência do impacto, a carreta saiu da pista e foi parar em uma área de plantação às margens da rodovia. O caminhoneiro não se feriu e recusou atendimento médico.
Aos socorristas, a esposa de Deivid relatou que o marido teria passado mal ao volante instantes antes de perder o controle da direção e invadir a pista contrária. A suspeita de mal súbito antecedendo a batida, no entanto, ainda é tratada como informação preliminar e as causas exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.