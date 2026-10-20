Câmera de caminhão flagra colisão que matou homem entre Arapongas e Sabáudia







Imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da carreta que se envolveu no acidente fatal que vitimou um homem de 44 anos na PR-218, entre Arapongas e Sabáudia nesta terça-feira (20) mostram o momento exato do acidente. O vídeo exibe o veículo de carga trafegando normalmente por sua faixa na rodovia, quando o carro branco, que vinha no sentido contrário, invade a contramão de forma repentina. A gravação captura a violenta colisão frontal, que espalha destroços do automóvel pela pista. Logo após o impacto, o caminhão perde o controle, sai da rodovia e avança sobre uma área de terra e vegetação às margens da estrada. Assista o vídeo acima

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Identificado como Deivid Enderson Coelho, 44 anos, morador de Sabáudia conduzia um Ford Ka que colidiu frontalmente contra uma carreta bitrem. A esposa da vítima, que estava no banco do passageiro, sobreviveu à batida, mas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros, que cortou partes da estrutura do automóvel para realizar o resgate.

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A passageira foi atendida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que mobilizou inclusive um helicóptero para agilizar o socorro. De acordo com os bombeiros, a mulher apresentava ferimentos moderados, com suspeita de fratura no fêmur direito e traumatismo cranioencefálico leve.

Ainda não há informações sobre os locais e os horários de velório e sepultamento de Deivid.

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O carro do casal seguia no sentido de Sabáudia para Arapongas quando invadiu a contramão e atingiu o bitrem, que trafegava na direção oposta. Com a violência do impacto, a carreta saiu da pista e foi parar em uma área de plantação às margens da rodovia. O caminhoneiro não se feriu e recusou atendimento médico.





Foto: Reprodução/Plantão Maringá Foto: Reprodução/Plantão Maringá

Aos socorristas, a esposa de Deivid relatou que o marido teria passado mal ao volante instantes antes de perder o controle da direção e invadir a pista contrária. A suspeita de mal súbito antecedendo a batida, no entanto, ainda é tratada como informação preliminar e as causas exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.