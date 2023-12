Câmara devolve mais de 5,3 milhões para a Prefeitura de Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu nesta quinta-feira, 28, o presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Nickenig, além de demais vereadores da base aliada e secretários municipais. O encontro no gabinete marcou a devolução das sobras do orçamento a que o Legislativo, por lei, tem direito de receber anualmente da prefeitura. A devolução total em 2023 foi de R$ 5.337.269,36. O valor ultrapassa a quantia devolvida no ano passado (R$ 5.061.000,00).

O prefeito Sérgio Onofre salientou todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano, reforçando a atuação estratégica entre o Legislativo e Executivo. “Foi um ano difícil para as prefeituras de todo o Brasil, mas de muito aprendizado também. A Câmara de Vereadores exerceu um trabalho importante junto ao Executivo. Sempre que precisamos, ela esteve lado a lado. Papel importante que terá também no ano que vem”, abriu Onofre.

Também na oportunidade, o prefeito mencionou sobre o fechamento de 2023 com as contas públicas em dia. “Tudo está em ordem. Pagamos tudo, entre 13º salário e folha de pagamentos de novembro e dezembro. Estes três pagamentos somaram quase R$ 40 milhões, um dinheiro que acaba sendo empregado em boa parte na própria comunidade. Tudo pensado e feito com gestão e conduta das nossas Secretarias de Finanças e de Planejamento”, pontuou.

O vereador e presidente da Câmara, Nickenig, também salientou sobre a atuação em conjunto que visam o melhor a Arapongas. “Desafios e muito trabalho marcaram o ano, mas com determinação e união conseguimos trilhar um bom caminho e fechar o ano de forma positiva”, disse.

2024

Para o próximo ano, Sérgio Onofre reforçou sobre a entrega de obras estruturantes, mantendo Arapongas no caminho do desenvolvimento. “Acredito que até o fim de fevereiro nós entregamos a duplicação da Rua Rouxinol, até junho finalizaremos também a duplicação da Rua Tico-Tico Rei, a interligação de bairros através da Rua Patativa já está em fase final, o Parque das Nações também deve avançar bastante, além de outras obras nas áreas de saúde, educação e infraestrutura”, disse o prefeito. Ele também destacou que a obra do Parque dos Pássaros deve entrar em novo ritmo em janeiro, depois que a empreiteira foi notificada contra os atrasos, e anunciou para o início do ano a conclusão da reforma da antiga prefeitura, que será a nova sede da Secretaria da Educação, além da entrega de outras obras, como dois CCIs e o CPAS Infantil.

AGRADECIMENTO

Por fim, Onofre fez um agradecimento ao grupo, reforçando para a continuidade de uma gestão unificada. “Todos aqui são parte de tudo o que conquistamos e queremos ir além em 2024. Obrigado a todos. Que voltemos com as energias ainda mais renovadas”, finalizou.

