Sessão começa às 10h, com leitura dos relatórios, manifestação dos parlamentares, defesa do vereador e votação do processo

A Câmara Municipal de Arapongas vota nesta segunda-feira (23), a partir das 10h, o pedido de cassação do vereador Paulo Grassano (PP). A sessão prevê a leitura dos relatórios da comissão processante, manifestações dos parlamentares, espaço para a defesa do vereador e, por fim, a votação do processo.

Os trabalhos começam com a leitura das peças e dos relatórios elaborados pela comissão processante, formada por três membros. Foram apresentados dois relatórios: um elaborado pelo relator, que recebeu dois votos, e outro pelo presidente da comissão. O vereador poderá solicitar a leitura de outras peças do processo.

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Na sequência, será aberto o período de manifestação dos vereadores, com 15 minutos para cada parlamentar. Depois, a defesa de Paulo Grassano terá espaço para se pronunciar. A votação será realizada ao final do rito.

Denúncia

O pedido de cassação baseia-se em uma denúncia apresentada em 17 de novembro de 2025, que aponta supostas irregularidades contratuais envolvendo a empresa SSBarcar Veículos Ltda. e a Prefeitura de Arapongas.

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Segundo a denúncia, a empresa, responsável por serviços de manutenção em garantia de veículos Renault do Poder Executivo, integraria um grupo econômico composto também pelas empresas Levara Serviços e Manutenção de Veículos Ltda., Nonô Locadora de Veículos e Aravel Arapongas Veículos Ltda., todas apontadas como pertencentes à família de Paulo Grassano.

Ainda conforme o documento, o vereador teria figurado como sócio da SSBarcar até agosto de 2024, quando seu irmão teria assumido a função. A denúncia também aponta que a Aravel estaria formalmente em nome dos pais do parlamentar, mas sustenta que Grassano teria participação na empresa e exerceria funções de direção. A denunciante cita ainda uma legislação municipal que proíbe vereadores de firmar ou manter contratos com a Prefeitura.

Vereador contesta denúncia

Em contato com o TNOnline na época da denúncia, Paulo Grassano afirmou que o pedido apresenta irregularidades. Segundo ele, a assinatura atribuída à denunciante seria falsa e o endereço de IP utilizado para protocolar o documento seria de dentro da Câmara Municipal.

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“Foi comprovada que a assinatura é falsa. Ela é, na verdade, de uma pianista japonesa, embora a denunciante fale que é dela. Dentro da denúncia tem um IP e nós comprovamos que é da Câmara dos Vereadores, ou seja, quem escreveu a denúncia é da Câmara”, afirmou.

O parlamentar também disse que seu nome não consta no contrato social da SSBarcar e que os serviços prestados pela empresa ocorrem desde 2020, em razão de exclusividade no atendimento a veículos Renault em Arapongas.

Grassano afirmou que, por se tratar de serviço exclusivo, a contratação foi realizada por dispensa de licitação e, segundo ele, não haveria irregularidade no procedimento. O vereador também declarou que o procurador da Prefeitura responsável pela área de licitações teria apontado a legalidade da contratação.

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“Além disso, ele também afirmou que mesmo que eu estivesse no contrato social não teria problema, por ser de exclusividade. Se tivesse algo errado, a Prefeitura não permitiria que a empresa fizesse o serviço”, disse.

O vereador informou ainda que, em 2025, os contratos firmados somaram R$ 22 mil. Sobre a Aravel, Grassano afirmou que não é sócio da empresa, mas que apenas trabalha no local.