



Por 10 votos a 5, a Câmara de Vereadores de Arapongas (PR) cassou, nesta segunda-feira (23), o mandato do vereador Paulo Grassano (PP). O plenário atingiu os dois terços necessários para aprovar a perda do cargo após uma sessão de mais de sete horas, que incluiu a leitura dos relatórios da comissão processante, manifestações dos parlamentares e a apresentação da defesa.

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Ao proclamar o resultado, a presidência da Casa determinou a elaboração e a promulgação do decreto legislativo de cassação, além da comunicação oficial à Justiça Eleitoral. Após o encerramento da votação, Grassano classificou o desfecho como político e confirmou que vai buscar a reversão da medida no Judiciário. "Nós vamos à Justiça, nós vamos recorrer, porque a gente sabe que foi uma cassação extremamente política, não tem absolutamente nada de errado", afirmou o parlamentar em entrevista após a sessão.

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Paulo Grassano (PP) - Foto: Reprodução Paulo Grassano (PP) - Foto: Reprodução

Críticas à condução do processo

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Grassano atribuiu a derrota no plenário ao impedimento do vereador Toninho da Ambulância, o que permitiu a convocação do suplente Miguel Messias, que votou favoravelmente à cassação. "Nós estávamos tranquilos, porque sabíamos que tínhamos seis votos para impedir essa cassação, mas hoje de manhã foi feita uma manobra e impediram o vereador Toninho, que era um vereador que tinha dito que votaria em mim", disse. Segundo ele, o suplente "não acompanhou absolutamente nada do que aconteceu, não acompanhou as oitivas, não acompanhou nada, e veio aqui e votou pela cassação".

O vereador também direcionou críticas à mesa diretora da Casa, afirmando que o episódio mancha a imagem do Legislativo. "Eu não julgo os vereadores aqui, porque colocaram eles numa forca. Para mim, o mais errado dessa situação toda é quem permitiu que tudo isso acontecesse. E aí eu deixo claro que é a presidência da Câmara, com as pessoas que estavam ao lado do presidente", declarou. Apesar da perda do mandato, Grassano afirmou que pretende seguir na vida pública. "Saio daqui com a cabeça erguida hoje. Eu prefiro ser cassado sendo inocente do que ser levantado sendo culpado", concluiu.

Entenda a denúncia e a votação

A denúncia contra Paulo Grassano foi protocolada em 17 de novembro de 2025 e apontava possíveis irregularidades na contratação da SSBarcar Veículos Ltda. pela Prefeitura de Arapongas para serviços de manutenção em garantia de veículos da marca Renault da frota municipal.

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Conforme o documento, o vereador teria sido sócio da empresa até agosto de 2024, quando seu irmão assumiu a posição. A acusação também atribuía a Grassano participação e funções de direção na Aravel, registrada em nome dos pais dele, citando a regra municipal que proíbe vereadores de firmar ou manter contratos com o Executivo.

Durante a sessão, Grassano teve duas horas para se defender, acompanhado pelo advogado Elflay Miranda, e negou as acusações. “Nós estamos aqui seis, sete horas discutindo uma coisa que não tem irregularidade e, pelo contrário, que não trouxe nenhum prejuízo para a prefeitura e para o cidadão”, assinalou na tribuna. “Vocês não estão cassando um mandato, mas são 1.576 pessoas que vão ser caladas”, acrescentou, em referência aos votos recebidos na eleição.

Votaram a favor da cassação os vereadores Cecéu, Levi do Handebol, Luisinho da Saúde, Márcio Nicke, Meiry Farias, Miguel Messias, Professor Marcelo Junio, Silvano dos Santos Alves, Simone Almeida e Valdecir Pardini. Foram contra os vereadores Alexandre Juliani Sorriso, Arnaldo do Povo, Aroldo Pagan, Décio Rosaneli e Marilsa Staub.