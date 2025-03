Câmara de Arapongas aprova título de Cidadão Honorário para Beto Preto

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal Beto Preto será homenageado com o título de Cidadão Honorário de Arapongas. A honraria foi aprovada por unanimidade na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (24), por iniciativa do vereador Luisinho da Saúde (PSD).

A concessão do título reconhece a trajetória de Beto Preto na área da saúde pública e seu compromisso com o desenvolvimento do Paraná. Em discurso na tribuna, o vereador destacou a relevância do trabalho do secretário, especialmente durante a pandemia da Covid-19, período em que ele esteve à frente da Secretaria da Saúde, coordenando a abertura de hospitais, a ampliação de leitos de UTI e uma das campanhas de vacinação mais abrangentes do Brasil.

“Beto Preto é um gestor comprometido, que sempre colocou a saúde dos paranaenses como prioridade. Sua atuação foi fundamental para a regionalização do atendimento e a ampliação dos serviços especializados, beneficiando diretamente Arapongas e toda a região”, afirmou Luisinho.

Além das ações em âmbito estadual, Beto Preto também teve papel essencial no fortalecimento da saúde em Arapongas. Entre os investimentos viabilizados, destaca-se o investimento de quase R$ 20 milhões para o novo pronto-socorro do Hospital Norte Paranaense (Honpar), referência no atendimento oncológico hospitalar na região.

Em agradecimento ao título, Beto Preto ressaltou sua ligação com Arapongas e reafirmou o compromisso com a cidade.

"Receber esse reconhecimento de Arapongas é uma honra imensa. Tenho uma relação de carinho e respeito com essa cidade, e minhal missão continua sendo trabalhar para fortalecer a saúde e garantir atendimento de qualidade para todos. Contem sempre comigo para levar mais recursos e estrutura para essa região”, disse o secretário.





Foto por Divulgação Vereador Luisinho da Saúde (PSD) é o autor da homenagem

