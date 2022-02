Da Redação

Câmara aprova CP para investigar vereador preso por agressão

Por unanimidade, a Câmara de Arapongas aprovou na noite desta segunda-feira (7), durante a primeira sessão ordinária do ano, a instalação de uma Comissão Processante (CP) para investigar a conduta do vereador Paulo César de Araújo (DEM), o Pastor do Mercado. Ele é suspeito de ter agredido três mulheres fisicamente.

O vereador está preso desde o dia 31 de janeiro preventivamente pela Polícia Civil e encontra-se recolhido na Penitenciária Estadual (PEL), de Londrina, para onde foi transferido na última sexta-feira da cadeia pública de Arapongas.

A denúncia contra o vereador foi apresentada em plenário pelo presidente da Câmara, Rubens Franzin Manoel (DEM), o Rubão, com base no Decreto Lei 201/67 e no Regimento Interno da Câmara, pela falta de decoro parlamentar. Para conduzir a sessão, Rubão passou a presidência da Casa para o vice-presidente Marcelo Junio de Souza (DC).

Escolhida por sorteio e obedecendo às regras da proporção partidária, a CP ficou assim constituída: Rosemary Soares Faria (PRTB), presidente; Márcio Nickenig (PSB), relator; e Sebastião Ferreira da Silva (PSC), o Ceceu, membro.

A Comissão tem um prazo de 90 dias para conduzir e concluir os trabalhos investigativos. Entre suas principais tarefas estão analisar os autos processuais nos quais constam as acusações contra Pastor do Mercado, averiguar a prática de violência contra mulheres por parte do vereador, ouvir as vítimas e testemunhas, dar oportunidade para o vereador se defender e, no final, emitir um relatório com suas conclusões. O relatório deverá concluir pela cassação ou não do vereador por falta de decoro parlamentar, cabendo ao plenário acatar ou não o relatório final.

O presidente da Câmara, vereador Rubão diz que tomou essa iniciativa logo após os acontecimentos virem a público para que a Câmara também possa tomar as providências cabíveis quanto ao parlamentar.

“Nossa Câmara de Vereadores hoje tem um respeito muito grande e ninguém vai manchar tudo aquilo que fizemos até agora”, disse Rubão. “Muita gente fala que em política tudo acaba em pizza, mas aqui na Câmara de Arapongas isso não vai acontecer”, declarou.