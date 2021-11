Da Redação

Calor intenso predomina nesta segunda-feira em Arapongas

A segunda-feira (29) será bem quente na Cidade dos Pássaros, mesmo com possibilidade de ocorrência de chuva. De acordo com a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há 71% de possibilidade de chuva em Arapongas. A precipitação acumulada é de 12.1 mm.

Porém, mesmo com chuva, a temperatura máxima deve chegar aos 27º C. A mínima registrada foi de 21º C.

A semana inicia-se com tempo instável em parte do estado do Paraná. Alguns temporais localizados podem ser registrados ao longo do dia com aquecimento diurno.