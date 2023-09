Calor e falha no sistema causam falta de água em Arapongas

A Sanepar informa que foi registrada uma falha no sistema operacional de uma das estações de bombeamento do sistema de distribuição de água de Arapongas, na tarde deste sábado (23). O sistema está operando de forma parcial, o que pode afetar o abastecimento em todas as regiões da cidade. Além disso, as altas temperaturas também contribuem com a redução dos níveis dos reservatórios e com a possibilidade de desabastecimento ou de que ocorra despressurização nas redes. Um caminhão-pipa vai auxiliar no abastecimento na região Sul da cidade, para que possa ser restabelecido o fornecimento de água o quanto antes. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade durante a noite e será de forma gradativa.

A Sanepar orienta para que a água tratada seja priorizada para alimentação e higiene pessoal. As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize. É imprescindível que todos colaborem, adotando o uso racional da água.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

