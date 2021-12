Da Redação

Calor e alto consumo podem afetar o abastecimento de água

A Sanepar informa que o forte calor e o consequente aumento de consumo registrados neste sábado (18), em Arapongas, podem afetar o abastecimento de água. Pode ocorrer baixa pressão nas redes ou até mesmo falta temporária de água em qualquer região da cidade. A princípio, a normalização do abastecimento deve ocorrer na madrugada do domingo (19) e será de forma gradativa.

No momento, é imprescindível que todos colaborem, adotando o uso racional da água. A orientação é para que a água tratada seja priorizada para alimentação e higiene pessoal. As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize. Reutilize a água da lavagem e enxágue de roupas. Reduza o tempo no banho. Ensaboe a louça, faça a barba e escove os dentes sempre com a torneira fechada. Verifique torneiras pingando e vazamentos em seu imóvel.

Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é importante que todos os imóveis tenham reservatórios. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A Sanepar conta com a participação de todos! Ao encontrar qualquer tipo de vazamento de água na rua, avise imediatamente a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.