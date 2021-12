Da Redação

Cai o número de casos de Covid em Arapongas; confira

Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com Universidade Estadual de Londrina (UEL), através do Núcleo de Gestão Pública (FAUEL-NIGEP/UEL), publicou nesta quarta-feira, 01, o Boletim Epidemiológico nº 66 da Covid-19. Os dados semanais são do dia 21/11 a 27/11.

O novo informativo demonstra uma queda do número de pessoas contaminadas nos últimos 07 e nos últimos 30 dias. Referente aos óbitos, não houve registros nos últimos 7 dias e nos últimos 30 dias houve redução com o registro de 04 óbitos. A taxa de transmissão apresentou diminuição nesta semana.

Entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior (14 a 20 de novembro), destacam-se:Diminuição do número de casos nos últimos 7 dias com redução de 58,97% (39 para 16).Diminuição do número de casos nos últimos 30 dias de 33,22% (283 para 189)Redução do número de óbitos nos últimos 30 dias (04 óbitos).Aumento no percentual de curados de 97,04% para 97,16%.Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 0,07% (23.470 para 23.486).Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 0,2% (22.775 para 22.820). Redução da taxa de transmissão de 0,82 para 0,78.

O boletim demonstrou ainda que entre as regiões mais afetadas pela doença nos últimos 7 dias estão: região Central, V. Araponguinha.A taxa de ocupação dos leitos Covid-19 no Hospital foi de 5% (redução) dos leitos de enfermaria, sendo 01 dos 20 leitos ocupados e de 3,3% (redução) dos leitos de UTI, sendo 01 dos 30 leitos ocupados.

Referente aos indivíduos contaminados, 58,62% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias estão na faixa de 20 a 49 anos.Referente aos óbitos, 60,34% dos óbitos registrados desde o início da pandemia (347 dos 575), são de pessoas acima de 60 anos. Referente à vacinação, os dados desta semana demonstraram que até o dia 27/11, haviam sido vacinadas 101.156 pessoas no município com a primeira dose ou dose única, 79.475 com a segunda dose ou dose única e 10.033 pessoas já receberam a 3ª dose.

A equipe do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública também publicou o 42º levantamento dos dados regionais divulgados pelos municípios da 16ª região de saúde. Estes dados demonstraram que a região apresentou diminuição no número de casos nos últimos 07 e nos últimos 15 dias. Referente ao número de óbitos a região apresentou uma diminuição nos últimos 07 e um aumento nos últimos 15 dias. A taxa de transmissão também apresentou redução nos últimos 07 dias de 0,82 para 0,79.