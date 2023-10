Cafeteria e pastelaria são alvo de criminosos em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma cafeteria e uma pastelaria foram alvos de criminosos na área central de Arapongas, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender as ocorrências de furto qualificado e tentativa de invasão nos estabelecimentos. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso pelos crimes.

continua após publicidade

O primeiro caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (23), em uma cafeteria localizada na Rua Tucanos. A proprietária relatou que fechou a loja no sábado (21) por volta das 19 horas e, quando retornou para trabalhar nesta segunda, se deparou com a ação criminosa. Os bandidos invadiram o estabelecimento e furtaram cerca de R$ 330 do caixa.

- LEIA MAIS: Mãe pede ajuda ao Conselho de Arapongas após filho usar drogas em casa

continua após publicidade

Na madrugada desta terça-feira (24), a PM foi acionada na Rua Uirapuru depois que um vigilante percebeu a vidraça de uma pastelaria quebrada. Foram realizadas buscas dentro do estabelecimento e nada foi encontrado. Os militares orientaram o agente de segurança e o proprietário do local.

Siga o TNOnline no Google News