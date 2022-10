Cães matam fêmea e GM de Arapongas resgata três filhotes de furão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), unidade da Guarda Municipal de Arapongas, fez o resgate de três filhotinhos de furão-pequeno, numa propriedade rural do município, na região do Distrito do Campinho, nesta segunda-feira (24). Os animaizinhos perderam a mãe durante um ataque de cães e provavelmente iriam morrer, mesmo em se tratando de animais silvestres, por serem muito jovens e não terem condições de sobreviver sozinhos.

continua após publicidade .

O coordenador do GDA, o guarda municipal Emerson Alves, explicou que os filhotes, ainda muito jovens, não poderiam ser devolvidos à natureza e por isso serão encaminhados para o Instituto de Água e Terra (IAT), em Londrina, onde deverão receber acompanhamento veterinário especializado até terem condições de serem soltos em algum parque ambiental da região.

LEIA MAIS: Relembre bichos 'diferentões' que surgiram em Apucarana e região

continua após publicidade .

O resgate foi numa propriedade rural do Campinho. A família de agricultores acionou a GM depois que os cães atacaram e mataram a fêmea e os filhotes permaneceram no local e corriam risco de também serem mortos pelos cães.

O coordenador do GDA explicou que os filhotes foram submetidos a uma avaliação, na Secretaria de Meio Ambiente, onde permanecem até a transferência para Londrina.

O Furão-pequeno é o nome popular do Galictis cuja. É um animal pertencente à família dos furões, nativo da América do Sul, podendo ser encontrado na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Peru e Paraguai.

Siga o TNOnline no Google News