Da Redação

Cães Dacs e Zoe encontram drogas em casa de Arapongas

Nesta terça-feira (20), a Guarda Municipal de Arapongas prendeu quatro pessoas por envolvimento com tráfico de drogas na Rua Falcão, com a Rua Tucanos. Em patrulhamento, a equipe viu quatro pessoas ao lado de um veículo e devido à mudança brusca de comportamento, eles foram abordados. Conforme a GM, foi encontrar perto do carro uma porção de cocaína, pesando um grama, e mais dois comprimidos de ecstasy, forma localizados.

continua após publicidade .

Com duas mulheres, a GM encontrou uma porção de maconha, pesando um grama e mais R$115. Já no bolso de outra mulher, de 21 anos, foi encontrado uma porção de maconha, pesando dois gramas. Como é de conhecimento da equipe que a casa desta mulher é alvo de denúncias de tráfico de drogas e diante do flagrante delito, foi solicitado apoio da equipe Canil, da GM.

Os cães Dacs e Zoe encontram no armário da cozinha sete porções de maconha, pesando 780 gramas, duas balanças de precisão, um canivete com resquícios de maconha e embalagens plásticas. Além disso, a equipe localizou perto da TV, mais 15 comprimidos de ecstasy. Os envolvidos foram presos e encaminhados para a 22ª SDP.

continua após publicidade .