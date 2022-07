Cadetes de Curitiba realizam estágio com a PM de Arapongas; veja

Da Redação

O estágio termina no próximo dia 16

Quatro cadetes que estão no segundo ano do curso de formação de oficiais da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhas, em Curitiba, realizam um estágio com a Polícia Militar (PM) de Arapongas.

Os cadetes, que chegaram na segunda-feira (4) e nesta quarta (7), foram apresentados à imprensa. O estágio termina no próximo dia 16. "Os cadetes conheceram o prefeito de Arapongas, e Sabáudia e outras autoridades das duas cidades. Eles também estão participando de operação como blitz, saturação, fiscalização com a Polícia Rodoviária Estadual e Ambiental, abordagens com o Canil e estão reforçando a segurança das duas cidades, pois essas operações dão maior sensação de segurança", disse.

Assista a reportagem: null - Vídeo por: Reprodução

