Cadeia Pública de Arapongas recebe parlatório

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou nesta sexta-feira, 07, da entrega de um parlatório da OAB, na Cadeia Pública do município. O espaço é exclusivo para que os advogados possam prestar atendimento aos clientes detidos.

A obra foi possível com contribuição financeira da OAB, mão de obra do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR) e cooperação da Prefeitura de Arapongas. O ato contou também com a presença do procurador jurídico do município, Rafael Cita, e Dirigentes da OAB Paraná, entre eles, presidente da OAB Paraná, Cássio Telles; presidente da OAB Arapongas, José Vítor Al Majida de Almeida Júnior; Nilton César Santos Garcia, diretor do Depen-PR em Arapongas; e o presidente do Conselho de Segurança (Conseg), Luiz Alberto Yokomizo e delegado da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR), Tales André Franzin.

Onofre, parabenizou a iniciativa e falou de outros investimentos na segurança. “ Arapongas tem caminhado junto com a OAB, que tem caminhos abertos dentro da nossa administração. Nossa cidade tem dado passos positivos no setor da segurança, e é algo que temos cobrado junto ao Governo do Estado. Esse espaço aqui na cadeia dará mais qualidade nos atendimentos”, disse.

Onofre ainda reforçou a assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro de Detenção Provisória (CDP), prevista para maio. O projeto para construção e o processo de licitação já estão concluídos. A obra contará com investimentos de R$ 8 milhões, oriundos dos governos federal e estadual.

O presidente da OAB Arapongas, José Vítor Al Majida de Almeida Júnior, também falou sobre o novo parlatório. “Essa obra foi feita graças à união da advocacia, da prefeitura e do Depen-PR. A mão de obra foi dos presos e hoje podemos dizer que tanto os advogados como os detentos passam a ter um local digno e adequado para o atendimento. "Estamos entregando uma melhoria que traz dignidade à advocacia”, disse.