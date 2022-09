Cadeia de Arapongas é fechada e demolição planejada para próximos dias

Da Redação

Imóvel está sendo desocupado pelo Depen e prédio deve ser demolido na quarta-feira (28)

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Arapongas, no norte do Paraná, confirmou na tarde desta segunda-feira (26) que a Cadeia Pública do município está oficialmente fechada. A prefeitura planeja agora a demolição do prédio localizado na Rua dos Tucanos, região central da cidade. A partir de agora, pessoas que forem presas em Arapongas serão encaminhadas para a Cadeia de Rolândia.

De acordo com o secretário da pasta, Paulo Sergio Argati, restaram somente quatro presos do regime semiaberto que prestam serviços ao município durante o dia, mediante convênio entre a prefeitura e o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR). A secretaria solicitou a colocação de tornozeleira eletrônica nos detentos, caso contrário, eles serão recambiados para Rolândia.

Nesta segunda-feira (26), equipes do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) realizam a retirada dos equipamentos e mobiliário do prédio. Tudo será encaminhado ao Minipresídio de Apucarana. Segundo Argati, a prefeitura pretende reaproveitar materiais do prédio antigo, antes de demolir a estrutura como grades de ferro e o madeiramento. A expectativa é que as paredes sejam derrubadas nesta quarta-feira (28).

Tem muita coisa que pode ser aproveitada, como as madeiras que são antigas mas são muito boas. O prédio ainda tem telefone instalado e energia elétrica funcionando. Precisamos que sejam desligados antes. Só depois vamos entrar com a retroescavadeira e demolir as paredes - Paulo Sérgio Argati, - Paulo Sérgio Argati,

O anúncio da demolição foi feito em fevereiro pelo prefeito, Sérgio Onofre, e a transferência de presos começou em julho. Os condenados foram encaminhados para a Penitenciária Estadual de Londrina (PEL) e provisórios para o Minipresídio de Apucarana. A partir de agora, os presos serão levados para a Cadeia de Rolândia. Na época do anúncio, o prefeito comentou que o terreno onde funcionava a cadeia de Arapongas dará lugar a uma praça.

CONSTRUÇÃO DO CDP ESTÁ AVANÇADA

O novo prédio do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Arapongas começou a ser construído em novembro do ano passado. A obra, localizada na Rua Rouxinol, na região do Parque Industrial XI, é resultado de uma articulação intensa do Conselho Municipal de Segurança (Conseg) do município, juntamente com a Administração Municipal e Governo do Estado. Segundo Argati, os trabalhos estão acelerados e a previsão é que seja concluída em menos de três meses, em dezembro deste ano.

