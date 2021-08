Da Redação

Cadastro para castração de cães e gatos encerra nesta sexta

A Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) de Arapongas, divulgou nesta quarta-feira(11) que o prazo final para protocolar o pedido de castração de cães e gatos se encerra nesta sexta-feira, 13.

O formulário deve ser retirado na Secretaria do Meio Ambiente, localizada na Rua Marabu, 800 – Centro, e posteriormente protocolado junto ao setor de Protocolo, situado no Paço Municipal (Rua Garças, nº 750 – Centro). A ação integra a iniciativa do governo do Paraná, por meio do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos.

O secretário da pasta, Renan Rodrigues Manoel, reforça que o programa conta com critérios que devem ser levados em consideração. “ Os critérios para cadastro prévio para a castração são os acumuladores/ONG’s e portadores de cadastro Bolsa Família. Os critérios estabelecidos pelo governo têm como objetivo evitar que pessoas com poder aquisitivo levem seus animais para castração, fato ocorrido em algumas cidades, no início do programa, prejudicando outras que são de baixa renda. Diversos pedidos já foram protocolados e encaminhados a Secretaria do Meio Ambiente."