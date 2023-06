Cachorro furtado em empresa de Arapongas é recuperado em Rolândia

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira, 31, no Conjunto San Fernando, na cidade de Rolândia, depois que um cachorro furtado durante a madrugada, na mesma data, em uma empresa de Arapongas, foi localizado com eles. O animal foi levado juntamente com um veículo da empresa, que ainda não foi recuperado.

Segundo a Polícia Militar (PM) de Rolândia, que efetuou as prisões, o animal foi reconhecido pelos tutores, que estavam na cidade em busca de informações sobre o furto ocorrido na empresa deles. O proprietário da empresa teria recebido mensagens no celular informando que os produtos do furto estariam em Rolândia. O responsável pelas mensagens pedia dinheiro pelas informações e o dono do animal chegou a fazer um pix de R$ 150,00.

A vítima informou que durante a procura pelo veículo e o cachorro, observou que haviam dois rapazes na Avenida Francisco Serpelone, passeando com animal, deste modo, foi solicitado apoio da PM.

Foto por Reprodução O pastor alemão Simba foi recuperado

Os homens, de 18 e 26 anos, estavam com o cachorro preso a uma corda e foram abordados pelos policiais. A dupla não assumiu a autoria do furto, porém, conforme as imagens das câmeras da empresa, é possível identificar como o autor do furto na cidade de Arapongas, o abordado de 18 anos. Perguntado quanto a localização da caminhonete furtada, ambos negaram informações.

A equipe ROTAM realizou diligências pela região, em busca do veículo furtado, mas até o momento, a caminhonete não foi localizada.

Os dois homens que estavam com o cachorro receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de Rolândia. O animal foi entregue aos tutores.

