Cachorro ferido por ouriço é encontrado em Aricanduva; veja

A Guarda Municipal de Arapongas, a equipe do setor ambiental foi chamada para socorrer um cachorro que estava com o focinho cheio de espinhos de ouriço. Moradores de Aricanduva encontraram o animal e ligaram no 153.

Conforme a GM, o cachorro estava bastante assustado e conseguiu fugir para a lavoura que tem ao lado da Unidade Básica de Saúde, na região da Rua Caiapó.

A equipe realizou buscas, procurou o cachorro, mas ele não foi encontrado, então os espinhos não foram retirados.

Os GMs orientaram os moradores, se o cachorro aparecer, é para entrar em contato novamente pelo 153 que um resgate será feito.