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GUARDA AMBIENTAL

Cachorro é resgatado de fosso em empresa desativada em Arapongas

Animal caiu em estrutura de antiga companhia de telefonia e foi salvo pela Guarda Ambiental

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 09:18:13 Editado em 11.06.2026, 10:05:48
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Um cachorro sem raça definida foi resgatado na manhã de quarta-feira (10) após cair em um fosso na Vila Araponguinha, em Arapongas. O animal estava preso no interior das instalações desativadas de uma antiga empresa de telefonia, localizada na Rua Ema.

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A equipe do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) foi acionada por moradores que passavam pelo local e ouviram o animal. Os agentes foram rapidamente até o endereço e conseguiram retirar o cão da estrutura de forma segura.

Cachorro é resgatado de fosso em empresa desativada em Arapongas
AutorAnimal foi resgatado de fosso pela Guarda Ambiental - Foto: Divulgação

De acordo com a corporação, o socorro rápido foi fundamental para garantir a sobrevivência do cachorro. Se ficasse confinado por mais tempo, ele corria risco de morrer por desidratação e fome.

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Após o resgate, uma avaliação inicial apontou que o animal estava em bom estado de saúde e sem ferimentos graves, o que indica que a queda havia acontecido poucas horas antes de os moradores chamarem o socorro.

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A Guarda Ambiental aproveitou a ocorrência para reforçar que o apoio da população é essencial nesses casos. Denúncias e avisos rápidos sobre animais em situação de risco ajudam a garantir salvamentos bem-sucedidos e a preservar a vida do animal.

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animais em situação de risco cachorro resgatado grupamento de defesa ambiental Proteção Animal salvamento de animais Vila Araponguinha
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