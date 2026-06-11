Cachorro é resgatado de fosso em empresa desativada em Arapongas





Um cachorro sem raça definida foi resgatado na manhã de quarta-feira (10) após cair em um fosso na Vila Araponguinha, em Arapongas. O animal estava preso no interior das instalações desativadas de uma antiga empresa de telefonia, localizada na Rua Ema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Homem é preso com tablet furtado de loja de celulares em Arapongas

A equipe do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) foi acionada por moradores que passavam pelo local e ouviram o animal. Os agentes foram rapidamente até o endereço e conseguiram retirar o cão da estrutura de forma segura.

Animal foi resgatado de fosso pela Guarda Ambiental - Foto: Divulgação Animal foi resgatado de fosso pela Guarda Ambiental - Foto: Divulgação

De acordo com a corporação, o socorro rápido foi fundamental para garantir a sobrevivência do cachorro. Se ficasse confinado por mais tempo, ele corria risco de morrer por desidratação e fome.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o resgate, uma avaliação inicial apontou que o animal estava em bom estado de saúde e sem ferimentos graves, o que indica que a queda havia acontecido poucas horas antes de os moradores chamarem o socorro.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Arapongas

A Guarda Ambiental aproveitou a ocorrência para reforçar que o apoio da população é essencial nesses casos. Denúncias e avisos rápidos sobre animais em situação de risco ajudam a garantir salvamentos bem-sucedidos e a preservar a vida do animal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



