Cachorra é resgatada de condições de maus-tratos em Arapongas

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas através do telefone 153, da GM

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Grupo de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal (GM) de Arapongas resgatou, nesta quarta-feira, 19, uma cachorra sem raça definida, com traços de mistura com a raça Pitbull, que estava abandonada sem nenhum tipo de cuidado em uma residência do Conjunto Flamingos III. O responsável foi multado em mais de R$ 6 mil.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Após denúncia de maus-tratos repassada pela Secretaria de Meio Ambiente na última semana, foi identificada a prática de maus-tratos de animais. No local, houve constatação de uma cadela magra, sem água, alimentação e vivendo em ambiente insalubre, com acúmulo excessivo de fezes, aparentando estar a vários dias sem cuidados de um responsável. A casa está sem moradores, o que leva a crer que o animal foi abandonado. Veja:

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Maus-tratos: tutor é notificado após denúncias em Arapongas

continua após publicidade

A cadela foi encaminhada para o Centro de Acolhimento Transitório de Animais (CATA), para receber atendimento e cessar as condições de sofrimento a que estava exposta.

Depois de resgatado o animal, o dono do imóvel onde a cadela estava foi recebido na sede do órgão ambiental municipal, como testemunha das irregularidades praticadas pelo seu inquilino, que teria cometido o abandono.

Diante das informações prestadas pelo proprietário da residência e das condições inadequadas constatadas, foi aplicado Auto de Infração Ambiental (AIA), totalizando o valor de R$ 6.240,00 por maus-tratos de animais, em desfavor do tutor e antigo morador do endereço.

Denúncias de maus-tratos podem ser feitas através do telefone 153, da GM.

Siga o TNOnline no Google News