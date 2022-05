"Cabide não sente frio": Arapongas continua com campanha

Da Redação

Nesta terça-feira (17), com a queda nas temperaturas e a previsão de geada durante a semana, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), reforça sobre a campanha de inverno “Cabide não sente frio 2022”.

Em sua 6º edição, a mobilização visa arrecadar o maior número de agasalhos, roupas e cobertores em bom estado que serão doados para famílias que necessitam.

As arrecadações para a Campanha do Agasalho “Cabide não sente frio” serão realizadas até o dia 30 junho. As caixas coletoras, personalizadas com o tema da campanha, estão disponíveis em vários locais, como o Paço Municipal; CCI’s; escolas municipais; CMEI’s; CRAS; UBS’s; comércios; empresas, entre outros.

A Semas disponibilizará, ainda, pontos de coletas itinerantes, nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), com datas e horários a serem divulgados no decorrer da campanha.



“Queremos bater o recorde de arrecadações dos anos anteriores. Por isso, pedimos a ajuda de cada um. Esta é uma mobilização importante e que ajuda muitas famílias. As doações ainda estão tímidas. Com isso, reforçamos o chamado”, reforça a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.