Cabeleireiro teria sido morto pelo amigo no PR em briga por pênalti perdido pelo Brasil

Discussão teria iniciado após o volante Bruno Guimarães errar pênalti durante partida entre Brasil e Noruega que marcou despedida da Seleção na Copa

Uma discussão após a derrota da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo terminou com a morte de um homem de 33 anos na noite deste domingo (05), em Miraselva, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante o principal suspeito, um jovem de 22 anos que confessou o crime.

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A vítima foi identificada como Kaio Scaloni, de 33 anos. Kaio era morador de Arapongas, onde trabalhava como cabeleireiro. O suspeito de cometer o crime seria amigo de longa data da vítima. Os dois teriam passado parte do dia juntos assistindo à partida entre Brasil e Noruega.



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Após o jogo, segundo testemunhas, eles permaneceram em um bar da cidade e, mais tarde, seguiram para a casa da avó de Kaio. De acordo com o portal Massa, o desentendimento teria começado por causa da cobrança do pênalti desperdiçada pelo volante Bruno Guimarães no início da partida. A discussão teria esquentado se tornando e Kaio morreu estrangulado.

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Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao imóvel, encontrou indícios de luta corporal, como objetos quebrados no interior da residência. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Após o crime, o suspeito deixou o local e foi até a casa de sua mãe. Pouco depois, a PM localizou o suspeito e efetuou a prisão em flagrante.

O jovem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou inquérito para esclarecer a dinâmica da ocorrência, confirmar a motivação do homicídio e reunir os depoimentos de testemunhas.

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As informações são da Rede Massa.