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Bueiro do tráfico: Romu estoura ponto de entrega de cocaína no Jardim São Rafael V

Suspeito tentou dispensar droga na enxurrada, mas acabou entregando central de distribuição mantida em casa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bueiro do tráfico: Romu estoura ponto de entrega de cocaína no Jardim São Rafael V
Autor Foto: Divulgação GM

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no início da noite de terça-feira (13), no bairro Jardim São Rafael V. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina da Guarda Municipal nas imediações de um parque infantil, na zona leste do município.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e caminhão mobiliza socorro e trava o trânsito na BR-369

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A equipe policial desconfiou do indivíduo, que usava capuz para esconder o rosto, no momento em que ele jogou um pacote dentro de um bueiro ao notar a aproximação da viatura. Na abordagem, os agentes acessaram a estrutura do bueiro e encontraram duas porções de cocaína embaladas em plástico azul, além de recolherem dois celulares que estavam com ele.

O local da abordagem ficava a poucos metros da casa do suspeito, endereço que já vinha sendo denunciado por moradores pelo telefone 153 como ponto de abastecimento para entregadores de drogas na modalidade delivery.

Com a autorização de uma moradora da residência, os agentes entraram no imóvel para realizar buscas. Sobre a geladeira, na cozinha, foram achadas mais 11 porções de cocaína prontas para venda. Já no guarda-roupa do quarto, a equipe localizou um pedaço bruto da mesma droga, pesando cerca de 78 gramas, duas balanças de precisão, R$ 80 em dinheiro, embalagens plásticas e uma faca usada no fracionamento do entorpecente.

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O homem assumiu a posse de todo o material e foi encaminhado, com as apreensões, para a Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

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droga delivery GUARDA MUNICIPAL investigação policial prisão em flagrante trafico de drogas zona leste
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