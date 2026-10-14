Bueiro do tráfico: Romu estoura ponto de entrega de cocaína no Jardim São Rafael V
Suspeito tentou dispensar droga na enxurrada, mas acabou entregando central de distribuição mantida em casa
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no início da noite de terça-feira (13), no bairro Jardim São Rafael V. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina da Guarda Municipal nas imediações de um parque infantil, na zona leste do município.
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A equipe policial desconfiou do indivíduo, que usava capuz para esconder o rosto, no momento em que ele jogou um pacote dentro de um bueiro ao notar a aproximação da viatura. Na abordagem, os agentes acessaram a estrutura do bueiro e encontraram duas porções de cocaína embaladas em plástico azul, além de recolherem dois celulares que estavam com ele.
O local da abordagem ficava a poucos metros da casa do suspeito, endereço que já vinha sendo denunciado por moradores pelo telefone 153 como ponto de abastecimento para entregadores de drogas na modalidade delivery.
Com a autorização de uma moradora da residência, os agentes entraram no imóvel para realizar buscas. Sobre a geladeira, na cozinha, foram achadas mais 11 porções de cocaína prontas para venda. Já no guarda-roupa do quarto, a equipe localizou um pedaço bruto da mesma droga, pesando cerca de 78 gramas, duas balanças de precisão, R$ 80 em dinheiro, embalagens plásticas e uma faca usada no fracionamento do entorpecente.
O homem assumiu a posse de todo o material e foi encaminhado, com as apreensões, para a Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.