Briga termina em tentativa de homicídio no centro de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima estava sendo agredida na Avenida Arapongas

A Guarda Municipal de Arapongas (GMA) foi acionada durante a madrugada deste sábado (20), depois que uma briga entre dois homens terminou em tentativa de homicídio. A ocorrência foi registrada por volta das 05h30, na Avenida Arapongas, área central da cidade.

continua após publicidade .

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estaria sendo agredida na rua. Populares e dois vigilantes que passavam pelo local se depararam com a violência e conseguiram separar a briga.

- LEIA MAIS: Filho ameaça mãe e PM é acionada, em Apucarana

continua após publicidade .

Os araponguenses detiveram o agressor até a chegada da GMA. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Honpar, para avaliação médica e exames.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia, para as devidas providências. As motivações que causaram a briga não foram informadas pelas autoridades.

Siga o TNOnline no Google News