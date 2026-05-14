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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Briga termina com dois homens esfaqueados em lanchonete de Arapongas

Confusão aconteceu na região central da cidade; ambos os envolvidos foram encaminhados sob escolta policial

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 12:33:28 Editado em 14.05.2026, 12:38:43
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Briga termina com dois homens esfaqueados em lanchonete de Arapongas
Autor Foto: Colaboração Rádio Arapongas FM

Dois homens ficaram feridos após uma briga com facas na manhã desta quinta-feira (14), em Arapongas. A confusão aconteceu em uma lanchonete localizada na rua Eurilemos esquina com a Avenida Arapongas.

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Segundo informações repassadas pelo secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Sérgio Argati, um dos envolvidos estava sentado consumindo um salgado quando foi surpreendido pelo outro homem, que chegou armado com uma faca e iniciou as agressões.

Os dois entraram em luta corporal dentro do estabelecimento. Durante a briga, o homem inicialmente atacado conseguiu tomar a faca do agressor e também o atingiu com golpes.

Equipes de socorro foram acionadas e atenderam os dois feridos ainda no local. O estado de saúde deles não foi divulgado oficialmente até o momento.

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A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e informou que ambos permaneceram sob custódia policial e devem ser encaminhados após atendimento médico.

As circunstâncias e a motivação da briga ainda serão investigadas. O caso é tratado inicialmente como tentativa de homicídio.

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ARAPONGAS briga com facas incidente em lanchonete segurança pública tentativa de homicídio violência urbana
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