Briga por metas entre patrão e funcionário acaba com agressões em empresa de Arapongas
Confusão foi registrada em um comércio de bebidas localizado no bairro Araponguinha
Uma discussão sobre o cumprimento de metas de trabalho e a devolução de um equipamento terminou em agressão física entre um empregador e seu subordinado. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (28), dentro de um estabelecimento comercial localizado no bairro Araponguinha, em Arapongas.
- LEIA MAIS: Uso de arma branca predomina em mais de 60% dos assassinatos em Apucarana
De acordo com a Polícia Militar (PM), o desentendimento começou de forma verbal, mas os ânimos se exaltaram rapidamente e os dois homens partiram para a briga. A troca de socos e empurrões deixou ambos com escoriações e marcas de vermelhidão pelo corpo.
Toda a confusão foi gravada pelo sistema de câmeras de segurança do próprio comércio. As imagens confirmam a dinâmica do conflito e devem auxiliar as autoridades no esclarecimento dos fatos.
A equipe policial foi chamada ao local para separar os envolvidos e conter a confusão. Após acalmar a situação, os policiais registraram um boletim de ocorrência voltado para crimes de menor gravidade. Os dois homens foram liberados no local, mas devidamente orientados sobre os próximos passos legais.