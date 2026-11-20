Dois homens ficaram gravemente feridos após brigarem na madrugada desta sexta-feira (20) na Rua Andorinha Grande, bairro San Rafael, em Arapongas (PR). A confusão, que teria começado por causa de uma discussão conjugal, envolveu agressões físicas e um ataque com canivete.

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A Guarda Municipal (GM) foi acionada pouco antes das 2h para apoiar os socorristas do Samu no atendimento a um homem esfaqueado. Ao chegarem ao endereço, os agentes foram informados por vizinhos de que a vítima já havia sido levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por um amigo.

Enquanto a viatura se dirigia à unidade de saúde para entender o que havia acontecido, a situação teve uma reviravolta. O outro envolvido na confusão apareceu na base da GM para dar a sua versão. Ele alegou que usou um canivete para se defender após ser atacado com pauladas na cabeça por um grupo de pessoas. Devido às agressões, ele sofreu um deslocamento no braço esquerdo.

No entanto, a versão foi rebatida pela vítima que estava na UPA. O homem esfaqueado afirmou aos guardas que apenas interveio na confusão para separar uma briga entre o agressor e a ex-mulher dele, que é sua prima. Durante a tentativa de acalmar os ânimos, ele acabou sendo atingido no rosto pelo canivete, sofrendo um corte tão profundo na região da boca que precisou de pontos.

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Como o homem que procurou a base da Guarda também estava machucado, o Samu foi chamado para levá-lo à UPA. Após receberem os devidos cuidados médicos, os dois envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 22ª Subdivisão Policial (SDP). A Polícia Civil agora vai investigar o caso para apurar de quem é a responsabilidade pelas lesões corporais graves.