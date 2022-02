Da Redação

Briga entre vizinhas deixa mulher ferida em Arapongas

Uma mulher foi agredida por duas vizinhas com um pedaço de madeira na tarde desta quinta-feira (17), no Jardim do Café em Arapongas. A confusão entre vizinhas mobilizou a Polícia Militar (PM).

Quando a PM chegou no endereço, encontrou a mulher com um corte na região da cabeça e no braço esquerdo. A vítima informou que teve uma discussão com suas vizinhas e que as duas a agrediram em frente à sua casa, com um pedaço de madeira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado e socorreu a vítima que foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As agressoras confirmaram a situação. Segundo elas, a briga aconteceu porque a algum tempo a mulher vem se desfazendo delas e fazendo ameaças. A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou as envolvidas.