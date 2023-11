Briga de pessoas em situação de rua vira caso de polícia em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) foi acionada durante a noite desta segunda-feira (27) após receber denúncias de que uma discussão estaria acontecendo em frente a rodoviária de Arapongas, no norte do Paraná.

Segundo os PMs, ao chegar no local, eles se depararam com algumas pessoas em situação de rua e pediram para que os mesmos se identificassem. No entanto, um deles se recusou, afirmando que não era obrigado.

Ainda conforme os policiais, o ato seria configurado como desobediência e, por conta disso, o homem foi algemado e foi colocado na viatura para ser levado para a delegacia. No entanto, durante o percurso, ele resolveu falara o nome e apresentou um documento com foto, segundo a PM.

Após isso, o homem foi encaminhado para o cartório para realizar um termo circunstanciado por conta da desobediência, como consta no Boletim de Ocorrência (B.O).

