Briga de moradores em situação de rua gera confusão em Arapongas

Uma briga entre dois moradores em situação de rua mobilizou equipes da Guarda Municipal (GM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arapongas, no Norte do Paraná, na noite desta segunda-feira (21).

Por volta das 23h35, as autoridades foram acionadas no cruzamento da Rua Marabu com a Harpia, após um homem e uma mulher em situação de rua estarem em uma discussão acalorada. Segundo o boletim de ocorrência, os dois estavam aos gritos no meio da rua.

A equipe da Guarda constatou que os dois envolvidos na confusão apresentavam sinais visíveis de embriaguez. O homem estava com diversos ferimentos nas mãos, no rosto e na cabeça. Ele foi atendido pelos socorristas do Samu. A mulher, no entanto, recusou receber atendimento.

Ainda segundo o B.O., ambos os envolvidos foram orientados a manter a ordem e evitar futuros desentendimentos. As autoridades solicitaram que eles não continuassem no mesmo local, para evitar novos desentendimentos.

