Da Redação

Briga de família acaba com homem preso e cunhado esfaqueado

Uma confusão entre família acabou com um homem preso e outro esfaqueado no final da manhã desta terça-feira (12), no Jardim San Rafael em Arapongas.

continua após publicidade .

Segundo o suspeito, a briga aconteceu em sua residência, quando o seu cunhado invadiu a casa e o agrediu com socos e pedradas, para se defender ele pegou uma faca, e desferiu quatro golpes contra o homem.

A vítima foi encaminhada para o hospital Santa Casa de Arapongas.

continua após publicidade .

O suspeito foi conduzido para a delegacia, e preso em flagrante por lesão corporal grave.