Da Redação

Briga de casal em via pública acaba na delegacia

Um homem e uma mulher, foram levados para a Delegacia de Polícia, por violência doméstica após uma briga na rua. Segundo a Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento pela Vila Édio em Arapongas no final da tarde de domingo (08), quando a equipe foi abordada por populares informando que na Rua Sangue de Boi havia um casal em vias de fato.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, o casal acusavam um a outro de agressão, o homem tinha um corte na região do supercilio e arranhões pelo braço, já a mulher o acusou de ter levado vários socos no rosto e dele tentar retirá-la do carro a força.

Ambos foram levados até a Unidade de Pronto Atendimento para passarem por avaliação médica, referente as agressões que alegaram terem sofrido, em seguida encaminhados até a delegacia de polícia e entregue para autoridade policial para as devidas providências.