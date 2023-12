Briga com garrafada e facada é registrada pela PM em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Uma briga entre três homens foi registrada pela Policia Militar (PM) de Arapongas, durante a noite desta quarta-feira (27). O caso teria ocorrido na Rua Furriel, no centro da cidade.

De acordo com os policiais, um dos envolvidos afirmou que tudo começou com uma discussão entre ele e um outro homem, que teria desferido uma garrafada na cabeça dele. Por conta disso, ambos entraram em luta corporal, como consta no Boletim de Ocorrências (B.O).

Em seguida, um terceiro entrou na briga. O homem ouvido pelos PMs teria afirmado que, para se proteger da dupla, pegou uma faca que estava próximo à calçada e usou contra os homens.

Os agentes relatam que os três envolvidos na briga tiveram ferimentos leves e, por isso, o Samu foi acionado. No entanto, os homens recusaram atendimento.

