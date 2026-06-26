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COPA DO MUNDO

Brasil x Japão altera horário do comércio de Arapongas (PR) nesta segunda-feira; veja

Mata-mata está marcado para acontecer às 14h, nos Estados Unidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 16:07:55 Editado em 26.06.2026, 16:07:49
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Brasil x Japão altera horário do comércio de Arapongas (PR) nesta segunda-feira; veja
Autor A medida visa garantir que empresários, colaboradores e consumidores possam assistir à partida - Foto: Arquivo/TNONline

Os trabalhadores do comércio de Arapongas (PR) e cidades da região, como Londrina, terão horário especial de expediente na próxima segunda-feira (29) para poderem acompanhar a partida da seleção brasileira contra o Japão, válida pela próxima fase da Copa do Mundo. Um acordo estabeleceu que o atendimento nas lojas ocorrerá das 8h às 13h, com as atividades sendo encerradas a tempo para o jogo, que começa às 14h.

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A medida visa garantir que empresários, colaboradores e consumidores possam assistir à partida. Segundo as regras divulgadas, as horas não trabalhadas no período da tarde passarão a integrar o banco de horas dos funcionários, ficando a critério de cada empresa estipular se haverá ou não intervalo para o almoço durante o turno da manhã.

Jogo

O confronto decisivo entre Brasil e Japão será realizado nesta segunda-feira, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos. A seleção brasileira chega ao mata-mata embalada após vencer a Escócia por 3 a 0, resultado que garantiu o primeiro lugar do Grupo C. O Brasil encerrou a chave com sete pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas levou a vantagem no saldo de gols.

Já o adversário da equipe comandada pelo técnico brasileiro foi definido na última rodada do Grupo F. O Japão terminou a fase inicial na segunda colocação, somando cinco pontos, após empatar por 1 a 1 com a Suécia. A primeira posição da chave ficou com a Holanda, que venceu a Tunísia por 3 a 1 e também avançou no torneio, confirmando o cruzamento dos japoneses com a seleção brasileira.

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